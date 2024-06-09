نائب الحزب: جهّزنا نفسنا لكلّ الإحتمالات

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض، اليوم الاحد، الى انه "نحن ماضون في هذه المواجهة مع الجيش الاسرائيلي الذي ركب أعلى خيله ولم يترك وسيلة من وسائل الإجرام قتلاً وتدميراً وحرقاً لمزروعاتنا وأحراشنا، إلّا أنّ كلّ ذلك لا يغير في خيارات المقاومة، بل إزدادت جاهزية وحضوراً وفعالية. وإنّ خيارات شعبنا إزدادت إلتفافاً حول المقاومة".

ولفت، في كلمة له خلال مراسم تشييع الشهيد على طريق القدس" رضوان علي عيسى، إلى أنّ "الجيش الاسرائيلي حاول أن يهرب من الخسائر، لكن ازدادت خسائره ولم يبق أمامه إلّا التهديد بالحرب المفتوحة".

واعتبر، أنّ "المقاومة لا تسعى للحرب المفتوحة، لكن إذا أراد الجيش الاسرائيلي أنّ يفرضها علينا فنقول أهلاً وسهلاً بالحرب المفتوحة". وشدّد على أنّ "المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الاحتمالات، ومن حقها أن تستخدم كل طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها المعلنة وعير المعلنة المعروفة وغير المعروفة إذا وجب الأمر دفاعا عن لبنان" .

وختم فيّاض: "بالثبات والصمود سيكون موعد النّصر الكبير بإذن الله تعالى".