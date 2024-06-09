صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الجيش نفذ حملة مداهمات في الهرمل على خلفية اشكال واطلاق نار اديا الى سقوط قتيل يعلون: سننزل للشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت والحكومة فقدت شرعيتها برحيل غانتس وآيزنكوت بشأن البرلمان الفرنسي... قرارٌ مفاجئ لماكرون! 3 استقالات متتالية... مسبحة الحكومة الاسرائيلية "تكرّ"! حزب الله شيّع الشهيد على طريق القدس رضوان عيسى في حومين التحتا فيّاض : المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الإحتمالات غانتس اعلن رسميا عن استقالته واعضاء حزبه من الحكومة: أدعو نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت

متفرقات

حزب الله شيّع الشهيد على طريق القدس رضوان عيسى في حومين التحتا فيّاض : المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الإحتمالات

صيدا اون لاين

شيّع حزب الله وأهالي بلدة حومين التحتا وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد رضوان علي عيسى بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان  . 
وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء .
وتخلّل التشييع كلمةٌ لحزب ألقاها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فيّاض قال فيها : نحن ماضون في هذه المواجهة مع هذا العدو الذي ركب أعلى خيله ولم يترك وسيلة من وسائل الإجرام قتلاً وتدميراً وحرقاً لمزروعاتنا وأحراشنا إلّا أنّ كلّ ذلك لا يغير في خيارات المقاومة بل إزدادت جاهزية وحضوراً وفعالية وإنّ خيارات شعبنا إزدادت إلتفافاً حول المقاومة .
ولفت إلى أنّ العدوّ حاول أن يهرب من الخسائر لكن ازدادت خسائره ولم يبقى أمامه إلّا التهديد بالحرب المفتوحة .
وأشار فيّاض إلى أنّ المقاومة لا تسعى للحرب المفتوحة لكن إذا أراد العدوّ أنّ يفرضها علينا فنقول أهلاً وسهلاً بالحرب المفتوحة .
وشدّد فياض على أنّ المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الاحتمالات ومن حقها أن تستخدم كل طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها المعلنة وعير المعلنة المعروفة وغير المعروفة إذا وجب الأمر دفاعا عن لبنان .
وختم فيّاض كلمته : بالثبات والصمود سيكون موعد النّصر الكبير بإذن الله تعالى. 
وبعدها أمّ الشيخ هاني بلوط الصّلاة على الجثمان الطاهر وجاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة ، بمشاركة النائب فيّاض ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، ممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ، علماء دين ، عوائل الشهداء ، والأهالي .

وعند جبانة البلدة وُري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

IMG-20240609-WA0136
IMG-20240609-WA0134
IMG-20240609-WA0133
IMG-20240609-WA0131
IMG-20240609-WA0135
IMG-20240609-WA0130
IMG-20240609-WA0129
IMG-20240609-WA0128
IMG-20240609-WA0127
IMG-20240609-WA0126
IMG-20240609-WA0125
IMG-20240609-WA0122
IMG-20240609-WA0123
IMG-20240609-WA0124
IMG-20240609-WA0121
IMG-20240609-WA0120
IMG-20240609-WA0119

اقرأ أيضا

فرنجية: التسوية في لبنان قادمة واصبحت قريبة ولا لزوم للخوف واليأس

ثانوية رفيق الحريري احتفلت بتخريج الدفعة الـ35 من طلابها بالتزامن مع الذكرى الـ45 لتأسيس مؤسسة الحريري

قبل عيد الأضحى- خبير تغذية يحذر من تناول هذا الجزء من الخروف

مقدم برامج على قناة "BBC"... جثةٌ هامدة في اليونان!

غانتس اعلن رسميا عن استقالته واعضاء حزبه من الحكومة: أدعو نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت

نائب الحزب: جهّزنا نفسنا لكلّ الإحتمالات

تم نسخ الرابط