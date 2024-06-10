ثروته تفوق 38 مليار دولار... صاحب أكبر بورصة تشفير "باينانس" في السجن!

ارتفعت العملة المشفرة "BNB"، وهي العملة الرقمية المرتبطة بأكبر بورصة تشفير "باينانس" ومؤسسها المشارك المسجون تشانغ بينغ تشاو، إلى مستوى قياسي في الأسبوع الأول من حكمه بالسجن لمدة 4 أشهر في الولايات المتحدة.

ويؤكد ارتفاعها مكانة تشاو باعتباره أغنى شخص على الإطلاق يقضي وقتاً في سجن فيدرالي أميركي. وأفادت "بلومبرغ" أن تشاو سيبدأ تنفيذ عقوبة السجن في أحد السجون في كاليفورنيا لمدة 4 أشهر لفشله في حماية أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بشكل صحيح ضد غسيل الأموال.

وارتفع سعر BNB إلى ذروة بلغت 717.48 دولار يوم الخميس الماضي، مما رفع قيمتها السوقية إلى 109 مليارات دولار، وفقاً لبيانات من "CoinGecko". وقد تضاعف سعر الرمز المميز منذ بداية العام.

ويعكس مسار BNB أيضاً ثروات باينانس نفسها. إذ تضخمت القيمة الإجمالية للأصول في البورصة من حوالي 80 مليار دولار في أوائل كانون الثاني إلى 125 مليار دولار اليوم، مما عزز هيمنتها حتى بعد فترة محفوفة بالمخاطر في العام الماضي بلغت ذروتها بدفع الشركة غرامة تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية قضية مع السلطات الأميركية.

ويحصل حاملو BNB على خصومات على رسوم التداول على باينانس ويتم استخدام الرمز المميز أيضاً لتسوية الرسوم على "BNB Smart Chain"، وهي شبكة سلاسل كتل شائعة في تطبيقات العملات المشفرة، بما في ذلك الألعاب والبورصات.

تم التنبؤ بالارتفاع الأخير لـ BNB في أنماط تداول أسواق المشتقات اعتباراً من أواخر مايو، حيث بدأ الطلب الفوري في الارتفاع في يونيو وتجاوز الشراء باستمرار عمليات البيع في الفترة من 2 إلى 5 يونيو، وفقاً لمحللة كايكو ديسيسلافا أوبيرت.

وقالت إن عملة BNB يتم تداولها في أكثر من اثنتي عشرة بورصة مركزية، "وهو ما يختلف عن رموز البورصة الأخرى التي يتم تداولها بشكل حصري تقريباً على المنصات التابعة لها". وأضافت أن منصة باينانس لا تزال تمثل 85% من حجم عملة BNB على مستوى العالم.

وافق تشاو على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار لتسوية التهم.

وهذا يمثل قطرة في دلو صافي ثروة تشاو، التي تقدر بنحو 38.5 مليار دولار - على الرغم من أن التركيب الدقيق للثروة غير معروف. قال تشاو في مقابلة عام 2021 مع وكالة أسوشيتد برس إن غالبية صافي ثروته كانت مقومة بعملة BNB، مضيفاً أنه "مساهم ذو حجم جيد في باينانس".

ويصنف الرجل المعروف باسم "CZ" حالياً على أنه من بين أغنى 40 شخصاً في العالم وقد شهد نمو صافي ثروته بمقدار 4.1 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

في حين أن تشاو لم يكشف أبداً عن مقدار عملة BNB التي يمتلكها بالضبط، إلا أن التقرير التقني لعام 2017 من العرض الأولي للعملة BNB أو ICO يظهر أنه تم تخصيص 80 مليون رمز، تبلغ قيمتها اليوم حوالي 56 مليار دولار، للفريق المؤسس. تم استخدام الأموال التي تم جمعها من خلال ICO لإطلاق منصة باينانس.