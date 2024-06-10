بهية الحريري اطلعت من مازن معضم وثريا البابا على التحضيرات لمهرجان عيد الأضحى "صيدا Summer Festival "

تشهد مدينة صيدا خلال عيد الأضحى المبارك وعلى مدى أربعة أيام مهرجان "صيدا Summer Festival " على الواجهة البحرية لـ" مدينة رفيق الحريري الرياضية - ملعب صيدا البلدي" ، من تنظيم " live your dream events" وتحت اشراف بلدية صيدا .

وفي هذا السياق ، التقت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون منظمي المهرجان الفنان مازن معضم والسيدة ثريا البابا ، اللذين أطلعاها على التحضيرات الجارية وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة ، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأرناؤوط.

وقال الفنان مازن معضم ان المهرجان الذي يفتتح أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستمر أربعة أيام ( 16و17و18و19 حزيران 2024 ) يتضمن" ألعاباً وأنشطة ترفيهية للصغار والكبار، وسوقاً كبيرة للمأكولات والمونة والحرف التراثية ، ومسابقات وجوائز يومية قيمة ".

ولفت الى أن المهرجان سيتخلله استقبال نجوم فن و"تيكتوكر" سيشاركون الرواد في بعض أنشطته، وان الهدف منه خلق مساحة فرح وحياة لكل الأعمار والمساهمة بتنشيط الحركة السياحية في المدينة وإتاحة الفرصة لمنتجين وحرفيين وأصحاب مؤسسات لعرض وتسويق انتاجهم.