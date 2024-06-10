"جمعية تجار صيدا وضواحيها" أعلنت تمديد فتح الأسواق ليلاً بدءاً من الثلاثاء حتى عشية العيد

هنأت جمعية تجار صيدا وضواحيها اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وأعلنت تمديد فتح الأسواق ليلاً بدءاً من الثلاثاء وحتى عشية العيد .

وجاء في بيان صادر عن الجمعية بالمناسبة :

" تتوجه جمعية تجار صيدا وضواحيها الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأسمى آيات التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله تعالى أن يعيده على لبنان بالأمن والإستقرار والتعافي من كل أزماته، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

يطل العيد المبارك في غمرة أوضاع أمنية خطيرة يشهدها الجنوب اللبناني جراء تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي عليه وما يتسبب به من قتل ودمار وخراب بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي .

وتأتي هذه التطورات الأمنية لتضيف الى الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني منذ سنوات وما أدت اليه من انكماش وتضخم وركود ، ما يتلقاه لبنان من تداعياتها على المواطنين وعلى الاقتصاد ومن خسائر مباشرة وغير مباشرة تطال مختلف القطاعات ، ومنها القطاع التجاري الذي لا يزال يصارع للبقاء ببعض نشاط بالكاد يبقيه واقفاً على قدميه ولا يكفي مردوده لتأمين كلفة التشغيل والإيجارات والخدمات الأساسية والضرائب.. في وقت كان لبنان يعول على ما كان سيحمله موسم الصيف هذا العام من حركة وافدين ونشاط ومردود إيجابي فإذا بالأوضاع التي نعيش تطيح بالموسم قبل أن يبدأ ، فيما المسؤولون لا يزالون عاجزين عن اجتراح الحلول للأزمات أو بالحد الأدنى انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة انقاذ تضع البلد على سكة الخروج من ذلك النفق المظلم، وتعيد الروح والفعالية للمؤسسات وتعطي البلد جرعات حياة تمكنه من الصمود .

ورغم كل ذلك ، يبقى الأمل كبيراً بأن يجتاز بلدنا الحبيب هذه المرحلة الصعبة الى بر أمان من الاستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي ينشده جميع اللبنانيين متمنين وقفاً قريباً للحرب على غزة والسلامة لأهلنا في القطاع وفي جنوبنا الحبيب.

ان جمعية تجار صيدا وضواحيها اذ تتمنى للجميع عيد أضحى مباركاً ، تعلن تمديد فتح الأسواق ليلاً بدءاً من يوم الثلاثاء 11 حزيران 2024 وحتى عشية العيد ، ولهذه الغاية أجرت الجمعية الاتصالات اللازمة لتأمين الكهرباء للوسط التجاري طيلة النهار وحتى منتصف الليل طوال هذه الفترة ".

وكل عام وأنتم بخير".