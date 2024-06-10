المفتي سوسان هنأ بالأضحى ويؤدي صلاة العيد في جامع بهاء الدين الحريري ويعتذر عن عدم تقبل التهاني

صدر عن دار الإفتاء في صيدا بيان جاء فيه :

" العيد مناسبة كريمة للتعارف والتآلف، وسنّة لقاء ومحبة، ومدعاة للاجتماع والتزاور واللقاء، وتجديد أواصر الود مع الأهل والأصدقاء.

وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عيد التضحية والفداء

يؤدي سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم أنيس سوسان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا .

تقام الصلاة في تمام الساعة 6:11 (الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشر من يوم الاحد الواقع فيه 10 ذي الحجه 1445 هـ الموافق له 16 حزيران 2024م.).

بعد خطبة العيد يتوجه سماحته والمؤمنون إلى ساحة الشهداء في المدينة لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء لبنان وفلسطين .

أعاد الله عيد الأضحى المبارك على الأخوة الفلسطينيين بالنصر والعزة ورحم الله شهداءهم وشفى جرحاهم ونصرهم على اعدائهم، وعلى جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين بالوحدة ونبذ الفتن والفرقة، وبالأمن والأمان، إنه سميع مجيب.

وحمى الله الجنوب وأهله والمقاومين من كل اعتداء

تقبل الله طاعتكم وأعاد حجيج بيت الله الحرام إلى وطنهم سالمين آمنين .

ويعتذر سماحته عن عدم تقبل التهاني بالعيد نظرا للظروف الراهنة.

وكل عام وانتم بخير".