صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
توقيف سوري يدير محل خياطة بطريقة غير شرعية في العاقبية بعد اقفاله وختمه بالشمع الاحمر الحريري تتابع مع لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان جنوباً ملف تثبيتهم الحريري تتابع مع لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان جنوباً ملف تثبيتهم الحريري تتابع مع لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان جنوباً ملف تثبيتهم وفد من حزب الله جال على الجمعيات والمستوصفات الصحية في صيدا وقدم أدوية مجانية مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات اعلنوا الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المحقه

صيدا

المفتي سوسان هنأ بالأضحى ويؤدي صلاة العيد في جامع بهاء الدين الحريري ويعتذر عن عدم تقبل التهاني

صيدا اون لاين

صدر عن دار الإفتاء في صيدا بيان جاء فيه :
" العيد مناسبة كريمة للتعارف والتآلف، وسنّة لقاء ومحبة، ومدعاة للاجتماع والتزاور واللقاء، وتجديد أواصر الود مع الأهل والأصدقاء. 
وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عيد التضحية والفداء
يؤدي سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم أنيس سوسان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا  .
تقام الصلاة في تمام الساعة 6:11 (الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشر من يوم الاحد الواقع فيه 10 ذي الحجه 1445 هـ الموافق له 16 حزيران 2024م.).
      بعد خطبة العيد يتوجه سماحته والمؤمنون إلى ساحة الشهداء في المدينة لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء لبنان وفلسطين .
أعاد الله عيد الأضحى المبارك على الأخوة الفلسطينيين بالنصر والعزة ورحم الله شهداءهم وشفى جرحاهم ونصرهم على اعدائهم، وعلى جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين بالوحدة ونبذ الفتن والفرقة، وبالأمن والأمان، إنه سميع مجيب. 
وحمى الله الجنوب وأهله والمقاومين من كل اعتداء 
تقبل الله طاعتكم وأعاد حجيج بيت الله الحرام إلى وطنهم سالمين آمنين .
ويعتذر سماحته عن عدم تقبل التهاني بالعيد نظرا للظروف الراهنة.
وكل عام وانتم بخير".

اقرأ أيضا

الحريري تتابع مع لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان جنوباً ملف تثبيتهم

الحريري تتابع مع لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان جنوباً ملف تثبيتهم

تطور نوعي: "الحزب" يستخدم صواريخ مضادة للطائرات

حزب الله نظم حفلا تكريميا للشهيد على طريق القدس محمد شقير في الغازية برعاية النائب رعد

مذكرة من الحلبي لإقفال المدارس والجامعات في عيد الأضحى

"مستعدون للحكم"... معلوماتٌ عن مارين لوبان التي "هزمت" ماكرون!

تم نسخ الرابط