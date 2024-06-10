وفد من حزب الله جال على الجمعيات والمستوصفات الصحية في صيدا وقدم أدوية مجانية

جال وفد من حزب الله برئاسة مدير مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية الحاج أحمد سعد عددا من الجمعيات والمستوصفات الصحية في مدينة صيدا وقدم لها كميات من الأدوية المجانية ليتم توزيعها على المواطنين والمرضى.

وضم الوفد إضافة إلى سعد مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ، د.علي صباح ومحمد عطوي من الهيئة الصحية عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا د.احمد دكور ومسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش.

الوفد زار كل من جمعية

مستوصف الرازي الطبي ، جمعية النجدة الشعبية اللبنانية ، مستوصف الشهيد رشيد بروم التابع لجمعية التضامن الشعبي ، مستوصف الشهيد معروف سعد الخيري ، جمعية نور اليقين الخيرية وجمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام.

ولاقت الخطوة تقديرا كبيرا من الجمعيات تجاه حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية على مبادرتهم ووقوفهم الدائم الى جانب أهلنا خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.