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مفرزة النبطية القضائية أوقفت 4 شبان اعتدوا جنسيا على طفلين قاصرَيْن

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "توافرت معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائية حول تعرّض طفلين قاصرَين (13 و14 عامًا) للضرب والاعتداء الجنسي من قِبَل أربعة شبّان في إحدى البلدات الجنوبيّة، على الفور تمّ تنظيم محضر بالتّنسيق مع القضاء المختص، وبحضور مندوبة عن جمعيّة حماية الأحداث، ومن خلال المتابعة الفوريّة، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة المشتبه بهم، وجميعهم قصّر أيضًا وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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