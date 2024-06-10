لإخلاء مباني ومحال... طلبٌ إلى أمن الدولة بشأن السوريين!

وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، اليوم الاثنين، كتابا الى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، طلب فيه "إخلاء جميع المباني السكنية والمؤسسات والمحال التجارية التي يشغلها أو يستثمرها نازحون سوريون بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء، في بلدة بكفتين – الكورة".

وجاء في نص الكتاب:"موضوع المعاملة: إخلاء بلدة بكفتين من النازحين غير الشرعيين".

واضاف، "بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، نودعكم ربطا القرار المجلسي الصادر عن بلدية بكفتين عدد 3/2024 تاريخ 5-6-2024، للاطلاع وتكليف من يلزم ابلاغ السوريين الذين لا يملكون الإقامة الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها 12-6-2024 على أن يصار الى إعادة الكشف في نهاية المهلة للتأكد من التقيد بمضمون التكليف".

وختم الكتاب: "وفي حال عدم التقيد، اقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر كما واقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية في البلدة التي يشغلها أو يستثمرها نازحون سوريون بصورة مخالفة للقوانين وتحت غطاء مواطن لبناني، والإفادة".