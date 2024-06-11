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رياضة

بيئة تشافي تشكك في نوايا غوارديولا!

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كشفت مصادر قريبة من بيئة المدرب ​تشافي​ هرنانديز عن اعتقادهم القوي بأن المدرب السابق لفريق ​برشلونة​ الاسباني والمدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي الانكليزي، ​بيب غوارديولا​، لم يكن يرغب بالفعل في نجاح تشافي خلال فترته كمدرب للفريق الكتالوني.
وتأتي هذه الافتراضات في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدها نادي برشلونة، حيث قررت إدارة النادي تسليم المهام الفنية للمدرب هانز فليك، الذي خلف تشافي، وقد أعلن النادي عن هذا القرار رسميًا، مما أضفى مزيدًا من التوتر والتكهنات حول العلاقة بين تشافي والنادي الكتالوني.

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