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الجمهور ينتظر أبطال مسلسل "العشق الممنوع".. هل سيعودان بعمل جديد معًا؟

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تفاعل الجمهور مع خبر مشاركة كل من كيفانش تاتليتوغ و بيرين سات في بطولة مسلسل "إذا خسر الملك Kral Kaybederse"، إذ سيكون ثالث عمل يجمعهما معا في حال تمّ الإتفاق معهما بشكل رسمي.

وأمل الجمهور في ان يراهما معا بعد الفيلم الذي حمل عنوان "النداء الأخير إلى اسطنبول" والذي لعبا فيه دور البطولة، والذي أتى بعد غياب حوالي 14 عاما من مشاركتهما في مسلسل "العشق الممنوع" .
يذكر أن كيفانش و بيرين كانا قد صرحا وقت عرض الفيلم في اسطنبول لأول مرة خلال تشرين الثاني 2023 انه لن يكون العمل الاخير بينهما، ويبدو أن هناك نية في أن يكون المسلسل ثمار تعاونهما الثالث.

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