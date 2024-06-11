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لبنان

"الجزيرة": إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى

صيدا اون لاين

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "فرق الإطفاء تتعامل مع عدة نقاط اشتعلت فيها الحرائق بسبب سقوط صواريخ جنوب الجولان والجليل الأعلى".

في حين كشفت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "صفارات الإنذار دوّت في مدينة حيفا لأوّل مرة منذ كانون الثاني 2024".

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة انطلاق دوي صفارات الإنذار في المدينة.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ويكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

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