بشرى "سارة" من الضمان الاجتماعي للمرضى المضمونين!

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان: "لأن ورشة العمل من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات للمضمونين لا تتوقف، على الرغم من الظروق الصعبة ماليا وإقتصاديا وإجتماعيا، والشغور الكبير الذي طال كافة ملاكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحيث أنه يعمل حاليا بأقل من 40 في المئة من عديده المطلوب".

ووأضاف، "على ضوء الشكاوى التي وصلت من المرضى المضمونين حول عدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم الصحية وبخاصة الإستشفائية بسبب وجود الطبيب المراقب في أكثر من مركز أو مستشفى، وبناء على اقتراح رئيس الأطباء الدكتور ريمون عون لحل هذه المشكلة، وتسهيلا لحصول المضمونين على الموافقات الاستشفائية المؤخرة من الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي بتاريخ 11/6/2024 تعميما حمل الرقم 1271 طلب بموجبه إلى المضمونين التوجه الى أي مركز من مراكز الصندوق أو أي مستشفى متعاقد ويوجد فيه طبيب مراقب لتوقيع طلب الموافقة المؤخرة ، في حال غياب الطبيب المراقب المنتدب إلى المستشفى أو تعذر حضوره لأي سبب كان".

وتابع البيان، "كما طلب المدير العام إلى جميع الأطباء المراقبين أيا كان مركز عملهم، درس وتوقيع طلبات الموافقات المؤخرة التي تردهم من المضمونين على أن يذيل التوقيع بعبارة"شرط موافقة الطبيب المراقب في المستشفى" .