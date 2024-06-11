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فرق الاقتصاد استكملت حملتها الرقابية جنوباً على محال الحلويات للتثبت من التزامها معايير السلامة الغذائية

صيدا اون لاين

استكملت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في الجنوب حملتها الرقابية التي بدأتها قبيل عيد الاضحى المبارك على محال الحلويات والبوظة والعصائر ، تمت بنتيجتها مراقبة المعامل في صيدا دوار القناية والهلالية وحارة صيدا وتعمير الحارة وعين الدلب والغازية وعين بعال قضاء صور ، وذلك للتثبت من النظافة العامة وتواريخ الصلاحية وطريقة التخزين,  وتم سحب10 عينات من البوظة والعصائر لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية.

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