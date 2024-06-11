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بهية الحريري تلتقي "لجنة الأهل" في "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" وتهنىء طلابها الفائزين ببطولة مهارات "مايكروسوفت"

صيدا اون لاين

التقت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون وفداً من لجنة الأهل في "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" برئاسة المحامي حسن الزعتري، وذلك بحضور مدير المدرسة الدكتور أسامة الأرناؤوط . 
وجرى خلال اللقاء عرض للشأن التربوي، وتقييم للعام الدراسي المنتهي ، حيث شكر الوفد للسيدة الحريري رعايتها لعملية التطوير التي تشهدها المدرسة على كل الصعد وبما ينعكس مزيداً من التميّز في أدائها للرسالة التربوية على أكمل وجه وفي تطور مستوى التعليم الذي تقدمه ، تكريساً للهدف الذي أسست المدرسة لأجله وهو تحقيق العدالة التربوية . كما شكروها على دعمها للأقساط المدرسية. ونوه الوفد بجهود مدير المدرسة الدكتور أسامة الأرناؤوط والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدرسة.
وكان اللقاء مناسبة للتداول في عدد من المواضيع التي تهم الأهل والطلاب ، وتمنى الوفد على السيدة الحريري المبادرة لفتح قسم للمرحلة الثانوية في المدرسة .
بطولة مهارات مايكروسوفت
وكانت الحريري استقبلت تلامذة "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" الذين فازوا في بطولة لبنان لمهارات "مايكروسوفت" للعام 2024 ، وذلك بحضور المدير الأرناؤوط ومعلمة المعلوماتية خلود الحريري ومنسقة تكنولوجيا المعلومات هبة قدورة وأهالي الطلاب، والطلاب وهم" عبد الرحمن زيد الفائز بالمركز الأول عن فئة  Power Point للمرحلة المتوسطة، أسامة حنينة الفائز بالمركز الأول عن فئة Word للمرحلة المتوسطة، ندى سليقا التي تأهلت الى التصفيات النهائية عن فئة Excel، ومحمود بخاري عن فئة word" ، حيث اطلعت الحريري منهم على انطباعاتهم عن المشاركة بهذه المسابقة وما حققوه من نتائج فيها، وباركت لهم بهذا الإنجاز متمنية لهم المزيد من التميز مثنية على جهود الإدارة والمعلمين المشرفين .

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