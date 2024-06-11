"الحزب" ردّ على استهداف عيترون... إليكم ما قصفه مساء اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، باتّجاه الأراضي المحتلة.

إلى ذلك، انفجرت صواريخ إعتراضيّة في أجواء القطاع الأوسط.

كما أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيليّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون، استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة ‏المناسبة وأصابها إصابة مباشرة".

كذلك، أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".