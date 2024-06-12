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استهداف ثمين لإسرائيل... الحزب ينعى قائداً كبيراً!

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صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وفي وقت لاحق، أشارت مصادر "الحدث"، الى أن أبو طالب هو قائد وحدة النصر في حزب الله المعروف بـ "أبو طالب" بغارة إسرائيلية على جويا جنوب لبنان.
وأفادت "رويترز"، أن القائد بحزب الله الذي قُتل فجر اليوم في ضربة إسرائيلية هو أبرز قائد يقتل في الشهور الثمانية الماضية.
ولفتت مصادر "العربية"، إلى أن الغارة على "جويا" أقوى ضربة ضد حزب الله منذ 7 تشرين الأول.

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