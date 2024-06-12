موجة حارة في طريقها الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

ستتدفق كتل حارة من فوق شمال افريقيا وتؤدي الى موجة حارة يتأثر بها لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق المعدلات الموسمية. والتأثير الاكبر من حيث ارتفاع الحرارة بالمقارنة مع المعدلات سيكون على الجبال، بينما الطقس سيكون حارا ورطبا ساحلا وعلى المرتفعات القريبة منها، مما يزيد الشعور بالحرّ، بالمقابل تكون نسبة الرطوبة متدنية جبلاً وبقاعاً.

ومن المتوقع أن تنحسر هذه الكتل الاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : مشمس والحرارة ترتفع لتتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٣ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مشمس والحرارة ترتفع لتتراوح على الشكل التالي: ٢٨ و٣٥ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٣ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.