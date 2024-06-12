حزب الله نظم احتفالا تكريميا للشهيد رضوان عيسى في حومين التحتا برعاية النائب رعد

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان ما فعلناه في لبنان كان الداعم لعمل المقاومة في غزة من أجل أن نُسقط أهداف العدو الصهيوني .

وتابع : الجيش الإسرائيلي ترهّل وهناك عديد كبير من الجيش إمّا قُتل أو جُرِح أو أصيب بأزمات نفسية وهوبات جيش مُعاقين رغم أنه كان جيشاً قاتلاً وليس مقاتلاً .

وأضاف : ان الذي بدّل الموازين هو صمود المقاومين وصمود الناس الحاضنين للمقاومة وللمقاومين .

كلام رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي نظّمه حزب الله في بلدة حومين التحتا للشهيد السعيد على طريق القدس رضوان علي عيسى بمشاركة شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء ، علماء دين والأهالي.

ولفت رعد إلى أنّ المقاومة بقيت في غزة، وان والأميركي الذي أتى ببوارجه من أجل أن يدعم العدوّ الإسرائيلي وعدوانه على غزة، بات مضطرا الآن لان يُقدم مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل الإقرار بوجوب وقف العدوان في غزة، وذلك لانه خائف على العدوّ إذا استمر القتال فالمقاومة ستأكله .

وأشار إلى أنّ العدو الإسرائيلي يكاد أن ينهار من الداخل ، الحكومة تنقسم ، والاستقالات تُقدّم والأحزاب مختلفة فينا بينها، والمستوطنون مختلفون مع الحكومة ، والجيش والأجهزة الأمنية كل واحد منهم يعمل بطريقته.

وأردف قائلاً : ليس هناك ناظم للأمور بل ضعف يتسلل إلى كل شرايين الكيان المؤقت واللقيط وهذا نتاج الصبر والصمود والجهاد والشهادة .

وأوضح رعد : من يهدد بالحرب في لبنان عليه أن ينتهي من غزة العاجز عن الخروج منها اولا، وعلى أيّ حال فان المقاومة حريصة على أهلها وبلدها وتختار الأسلوب المناسب في مقارعة العدوّ بتحقيق الدعم المطلوب للمظلومين والمقاومين في غزة، وحماية سيادة وأمن وقوة ومهابة لبنان بوجه العدو الصهيوني وأطماعه .

وأضاف : نرسل رسائل للعدو بان لا يغامر في هذه المغامرة، وهو الان اما انه بتهديداته يستجدي الدعم أو انه يستقوى بنفخ العضلات ليس الا.

و ختم : من خلال هذه الرسائل نؤكد على حزمنا في تصدينا وإرادتنا، وعلى عزمنا في أن نردع عدوانه وأن نغيّر معالم الأوضاع إذا فكّر بمثل هذه الحماقة .