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في مدينة لبنانية.. إتلاف 10 مليون حبة كبتاغون!

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أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة بتاريخ 06-06-2024 كميّة من المواد الممنوعة، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي المقدّم أيمن مشموشي، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع المقدّم الياس شلهوب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزيّة الأستاذ شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.
وقد تم تلف الكميّة التالية من المخدّرات:
/10،381،184/ حبّة كبتاغون
/29،409/ كلغ من مادة الكوكايين
حوالى /2،5/ طن من مادة حشيشة الكيف
/332/ كلغ من بذور الحشيشة
/15،177/ كلغ من مادة الماريجوانا
/33،928/ كلغ من البودرة التي لا تحتوي مواد مخدّرة
/400/ ل. من المواد السّائلة التي تدخل في صناعة المخدّرات
/3،127/ حبّة مخدّرة متنوّعة.

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