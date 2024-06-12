الدايت أسهل في الصيف- إليك السبب

يلاحظ البعض سرعة استجابة الجسم للرجيم في الصيف، مقارنة بباقي الفصول الأخرىز قد يرجع ذلك لارتفاع الحرارة، وبعض الأسباب الأخرى التي تعزز من عملية فقدان الوزن.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي سبب فقدان الوزن في الصيف وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

أسباب زيادة فقدان الوزن في الصيف

هناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص فقدان الوزن خلال فصل الصيف من بينها:

١- زيادة النشاط البدني

عادة ما يميل الأشخاص إلى قضاء وقت طويل في الخارج نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو مما يدفعهم إلى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي مما يزيد من حرق السعرات الحرارية.

٢- تغيرات النظام الغذائي

يلجأ بعض الأشخاص في الصيف إلى تناول الأطعمة الخفيفة والغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، وكذلك المشروبات الباردة مثل الماء والعصائر الطبيعية، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية والدهون. كما يلاحظ البعض ضعف الشهية نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما يعزز فقدان الوزن.

٣- قلة النوم

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الأشخاص ينامون عدد ساعات أقل في فصل الصيف على عكس الشتاء، مما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات هرمونية تؤثر على الشهية وتزيد من حرق السعرات الحرارية، وهو ما يسبب فقدان الوزن.

٤- ارتفاع حرارة الجسم

عادة في الطقس الحار، يبذل الجسم جهدًا أكبر لتنظيم درجة حرارته، مما قد يؤدي إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة ومن يساهم في فقدان الوزن.

٥- التغيرات النفسية

يمكن أن يشعر بعض الأشخاص بالمشاعر الايجابية مثل السعادة والطاقة خلال فصل الصيف وبالتالي يزيد ذلك من نشاطهم البدني ويدفعهم أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي.

نصائح للحفاظ على وزن صحي خلال فصل الصيف

هناك بعض النصائح التي قد يساعد اتباعها على زيادة فرص فقدان الوزن بشكل صحي، دون التعرض لأي مضاعفات غير مرغوب بها، مثل:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

شرب كمية كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز حرق السعرات الحرارية.

ممارسة الرياضة بانتظام حيث لا يقل عن ٣٠ دقيقة يوميًا.

الحصول على قسط كافي من النوم المتواصل ليللًا.