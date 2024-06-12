وفد من حزب الله زار المفتي عسيران والتقى حشيشو في صيدا

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر مفتي صيدا الجعفري سماحة الشيخ محمد عسيران في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري في صيدا وتم خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات في المنطقة لا سيما العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة وعلى جنوب لبنان كما تم التطرق إلى الاوضاع في صيدا والجوار وتوجه المفتي عسيران بالتحية لأرواح شهداء المقاومة في فلسطين ولبنان وبالتبريك لقيادة حزب الله بالقائد الشهيد طالب عبد الله ورفاقه الشهداء.

بعدها زار ضاهر مقر الحزب الديمقراطي الشعبي في صيدا والتقى الأمين العام للحزب الاستاذ محمد حشيشو الذي بارك لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين يرتقون يوميا في معركة طوفان الاقصى دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني الصامد مثمنا تضحيات المقاومة الإسلامية في لبنان ودورها المتقدم في الدفاع عن القضية الفلسطينية كما تم البحث في سبل التعاون في تنظيم العديد من الأنشطة الداعمة للمقاومة الفلسطينية.