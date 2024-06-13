حادث قارب... ومقتل أكثر من 80 شخصاً

توفّي أكثر من 80 شخصا في حادث قارب بنهر كوا في منطقة ماي ندومبي في الكونغو، وفق ما قالته رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتنتشر حوادث القوارب المميتة في مياه الكونغو بكثرة لأنّه يتم تحميل السفن بما يتجاوز طاقتها بشكل متكرر، خصوصاً في ظلّ وجود عدد قليل من الطرق المرصوفة عبر أراضيها الشاسعة وغاباتها، ممّا يؤدّي إلى السفر عبر الأنهار.

وقالت الرئاسة على منصة "إكس " إنّ "رئيس الجمهورية يطالب بإجراء تحقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المؤسف لمنع تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلاً".