جريمة مروّعة تهزّ بلدة عجلتون... عاملة منزلية تطعن مستخدمتها حتى الموت

هزّت جريمة مروّعة بلدة عجلتون، حيث أقدمت عاملة منزلية من الجنسيّة الكاميرونيّة على طعن مستخدمتها ج. ض البالغة من العمر 41 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال.

ووًجدت المغدورة جثة في تمام الساعة الثانية فجراً، في غرفة نومها في منزلها.

وفي التفاصيل، أنّ المغدورة تلقّت عدّة طعنات، وبعدها أقدمت العاملة على خنقها.

وحضرت القوى الأمنية المختصّة إلى مسرح الجريمة وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. وأُلقي القبض على العاملة التي اعترفت بارتكابها الجريمة بسبب خلافات بينها وبين الضحية.