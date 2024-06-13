مفاجأة مدوية... ميسي يكشف عن آخر محطاته قبل الاعتزال

كشف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مفاجأة مدوية بإعلانه أن نادي إنتر ميامي الأميركي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال.

وعبر أجزاء من مقابلة ستبث لاحقا عبر برنامج "سبورت سنتر" التابع Jـ"إي إس بي إن" أكد ميسي أن النادي الأميركي سيكون آخر ناد يلعب له.

وكشف ميسي في المقابلة: لست مستعد للرحيل عن كرة القدم لأني لعبتها طوال حياتي، أحب الكرة وأستمتع في حصص التدريبات والمباريات، وبسبب ذلك دائما ما يكون هناك خوف بأن كل ذلك سينتهي يوما ما.

وأضاف ميسي: أنا أستمتع بها الآن بشكل أكبر لأني أعلم أنه لم يعد هناك الكثير لدي، لذلك فإن نادي إنتر ميامي سيكون آخر ناد في مسيرتي.