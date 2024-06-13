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الحزب مستمرٌ بردوده على إغتيال "أبو طالب"

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صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف البيان، "وفي إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويّا".
وتابع، "شنّ مجاهدو القوّة الجويّة في المقاومة الاسلامية وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة".

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