الحزب مستمرٌ بردوده على إغتيال "أبو طالب"

صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأضاف البيان، "وفي إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويّا".

وتابع، "شنّ مجاهدو القوّة الجويّة في المقاومة الاسلامية وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة".