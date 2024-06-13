الحزب مستمرٌ بردوده على إغتيال "أبو طالب"
صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف البيان، "وفي إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا".
وتابع، "شنّ مجاهدو القوّة الجويّة في المقاومة الاسلامية وللمرة الثانية هذا اليوم هجوما جويا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا وأصابوا أهدافهم بدقة".