صيدا و"المستقبل" ودعا وليد عاطف النقيب في مأتم مهيب

شُيّع في مدينة صيدا وبمأتم مهيب عصر اليوم ( الخميس) جثمان المغفور له بإذن الله وليد عاطف النقيب، الذي شغل سابقاً مهام أمين سر "كتلة المستقبل" النيابية وكان واحداً من أبرز وجوه تيار المستقبل الذين ساهموا في اغناء مسيرته الطويلة أميناً على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري .

صُلّي على جثمان الراحل في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري بمشاركة جمع من المصلين، ثم انطلق موكب التشييع الى مقبرة صيدا الجديدة ، وشارك في التشييع: ممثل الرئيس الشيخ سعد الحريري والسيدة بهية الحريري عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الدكتور ناصر حمود ، ممثل الرئيس الأستاذ فؤاد السنيورة المهندس محمد السعودي، والنواب" الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري والمحامي ملحم خلف " ، ممثل أمين عام تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري منسق عام التيار في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو، عضوا مكتب ومجلس المنسقية "الأستاذ حسام عنتر والدكتور محمد حشيشو"، مسؤول حزب الله في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، المهندس يوسف النقيب والدكتور عبد الرحمن النقيب ورئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس جمعية النجدة الشعبية اللبنانية في صيدا الأستاذ وليد حشيشو ، الدكتور عبد الحميد حشيشو ، الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري وجمع من أبناء المدينة.

وبعد مواراة الجثمان في الثرى ، تقبلت عائلة الراحل يتقدمهم شقيقه الدكتور إيهاب ونجل الفقيد عاطف التعازي في بهو المقبرة.