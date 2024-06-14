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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي

صيدا اون لاين

يهم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن تلفت عناية السادة المشتركين المستفيدين من محطاتها في مدينة صيدا، إلى أنه ونظراً لعدم الاستقرار في التغذية الكهربائية عبر خط الخدمات العامة، تتوقف المضخات عن العمل من حين لآخر واحياناً لعدة ساعات متواصلة، رغم كل الجهود التي بذلت لتأمين التغذية من خلال خط الخدمات العامة، واستقرارها من جهة ثانية، مما يضطر المؤسسة الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علماً أن المولدات لا تكفي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وبل بعض المضخات فقط، مما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه.

إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إذ تواصل التعاون والتنسيق مع فرق مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين التغذية بالكهرباء واستقراراها، تلفت عناية المواطنين إلى أن هذه الأعطال المتكررة والمتواصلة، خارجة عن نطاق صلاحياتها، ولكن ذلك لن يمنعها من مواصلة السعي لتأمين الإصلاحات اللازمة واستقرار التغذية الكهربائية، لضمان استعادة واستمرار التغذية بالمياه.

كما تدعو المؤسسة كافة المشتركين والمستفيدين، وفي حالة حصول أعطال مشابهة أو انقطاع للمياه، للتواصل معها عبر مركز الاتصال 1785، وستقوم بمعاينة ومتابعة الشكاوى أو توضيح أسبابها وما يتم العمل عليه لمعالجتها.

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