منسق التيار الوطني الحر في جزين يرفض أسلوب رئيس بلدية لبعا ويؤكد على عمق العلاقة الطيبة بين جزين وصيدا

تتواصل الأصوات المستنكرة لتصرفات رئيس بلدية لبعا السيد فادي رومانوس لمخالفته القوانين وإثارة النعرات الطائفية برفضه إعطاء إفادات محتوى وتخمين عقارات للعشرات من أبناء المدينة، الذين يملكون عقارات في منطقة لبعا.

صيدا نت أجرت اتصالاً مع منسق التيار الوطني الحر في منطقة جزين د أنطوان فرحات الذي أكد على عمق العلاقة بين صيدا وجزين بالقول: كنا دائماً وأبداً مع صيدا التي نمر بها عند العودة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بلدتي زحلتا – قضاء جزين، فنحن حال واحد، ومنذ الطفولة، كانت ولا زالت صيدا عزيزة علينا، ووالدتي تربت في صيدا.

وأضاف: إذا كنت رئيساً للبلدية لن أقوم بهذا الأمر، فأي لبناني هو أخ وصديق لي وابن وطني، ونحن كتيار وطني حر مركزياً وفي جزين، نؤكد على العيش الوطني المشترك، ونرفض التفرقة بين الأهالي، ونحن لا نتدخل بخصوصيات أي بلدة أو بلدية، ولكن كمسؤول ومواطن لا نوافق على هذه التصرفات.