إصلاحي فتح: وقف كافة المظاهر الاحتفالية والاعتذار عن استقبال المهنئين بالعيد

صدر عن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح البيان التالي:

بمناسبة عيد الاضحى المبارك نتوجه بالتهنئه لشعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والاسلامية راجين الله ان يعيده علينا وقد تحررت ارضنا من دنس الاحتلال وننعم في ربوع دولتنا الفلسطينية .

كما ونتمنى لحجاج بيت الله الحرام القبول والعودة سالمين الى اهلهم .

بعد تسعة اشهر تستمر الة الاجرام والقتل الصهيونية بحرب الابادة بحق شعبنا واهلنا في غزة الصامدة والضفة الابية والقدس ولا صحوة للضمير الدولي رغم بعض المواقف الدولية المطالبة بوقف حرب الابادة وبعض مقررات الامم المتحدة والذي اعتدنا عدم تطبيقها من جانب حكومة الاحتلال مدعومة من الجانب الاميركي .

لقد اثبتت مقاومة شعبنا قدرتها الاسطورية على الصمود والمواجهة وافشال كل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا والاحتلال يتلقى الضربات الموجعة يومياً وستنتصر ارادة شعبنا ومقاومته وسيذعن الاحتلال لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال .

كما ونتوجه بالتحية الى الشعب اللبناني الشقيق وجنوبه الصامد ومقاومته الباسلة وكل ساحات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني .

يا جماهير شعبنا

امام هول المجازر نعلن في تيار الاصلاح الديمقراطي وقف كافة المظاهر الاحتفالية والاعتذار عن استقبال المهنئين بالعيد على ان نحتفل سوياً بالنصر وتحقيق الاهداف التي ترجل من اجلها الشهداء

الرحمة لشهداء شعبينا اللبناني والفلسطيني

الشفاء للجرحى

الحرية لاسرانا البواسل

العودة للاجئين

كل عام ومقاومتنا بخير