الخوف من الحرب الشاملة يدفع بهوكشتاين للمنطقة وغالانت لواشنطن

يزور مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، إسرائيل ولبنان مطلع الأسبوع المقبل لعقد محادثات مع مسؤولين من الجانبين لمنع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، وذلك إثر التصعيد الذي تشهده الحدود الشمالية في الأيام الأخيرة.

ومن المزمع أن يصل هوكشتاين إلى إسرائيل يوم الإثنين، حيث سيلتقي برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت؛ حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على التفاصيل.

وأفيد بأن المحادثات ستتطرق إلى خفض التصعيد على الحدود الشمالية وتحذير واشنطن لتل أبيب من أن ما تصفه بـ"عملية برية محدودة" للبنان ستؤدي إلى تداعيات كارثية. وذكر مصدر مطلع على التفاصيل، أنه من المقرر أن يتوجه هوكشتاين بعد ذلك إلى بيروت لعقد محادثات مع مسؤولين لبنانيين. وتأتي زيارة هوكشتاين إلى المنطقة وسط مساعي إدارة بايدن للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وهي تخشى امتداد الصراع وانجرارها إلى عمقه.

وقال مسؤولون أميركيون، إن القضية الإسرائيلية – اللبنانية والمساعي المبذولة لتفادي انفجار الأوضاع على الحدود، أصبحت في الأيام الأخيرة في سلم أولويات البيت الأبيض بعد المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.

إلى ذلك، يتوجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى يترأسه وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى البيت الأبيض لاجراء محادثات بشأن لبنان والحرب على غزة والملف النووي الإيراني؛ حسبما نقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين.

وفي السياق يزور وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، واشنطن خلال الشهر الجاري لمحادثات مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حول ما وصفها البنتاغون "التطورات الأمنية المتواصلة في الشرق الأوسط". وأكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن "غالانت قَبل الدعوة وسيزور الولايات المتحدة قريبا". وتأتي زيارة غالانت وسط مخاوف أميركية من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي سيؤدي لانجرار الولايات المتحدة إليها. وكان أوستن قد دعا غالانت لزيارة واشنطن خلال محادثتهما يوم الثلاثاء الماضي.

وفي السياق نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم:" سنسمح ببضعة أسابيع للمفاوضات بشأن جبهة الشمال بعد عملية رفح، ولسنا متفائلين أن يوافق حزب الله على مقترحات الأميركيين بشأن جبهة الشمال."