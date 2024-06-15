"القناة 12":قيادة الجبهة تنتظر القرار السياسي للهجوم على لبنان

المواجهات في الجنوب بين حزب الله وجيش الإحتلال الإسرائيلي على عنفها؛ ويواصل حزب الله عملياته ضد المواقع الإسرائيلية، فيما تتواصل الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب إما بعمليات القصف أو بافتعال المزيد من الحرائق كالتي اندلعت ليل أمس الجمعة في شبعا وكادت أن تصل الى المنازل.

ومنذ صباح اليوم السبت استهدفت مسيّرة، دراجة نارية على تقاطع بنت جبيل – مارون الراس، ممّا أدّى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، واشتعلت الدراجة النارية إلى جانب الطريق، قبل أن تعمل فرق الدفاع المدني على إطفائها.

وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إستهدفت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم عنصراً من حزب الله في منطقة عيترون جنوب لبنان. كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية منطقة عيترون". وأضاف ادرعي "متابعة للإنذارات صباح اليوم في منطقة ميرون فالحديث عن رصد سقوط قذيفتيْن من منطقة وحدة المراقبة الجوية دون وقوع إصابات أو أضرار بأهلية الوحدة".

في المقابل أعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.‏" وأفيد عن إصابة سيدة برصاصة جراء التمشيط الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على الوزاني وتم نقلها إلى مستشفى مرجعيون.

ونقلت "القناة الـ12" الإسرائيلية عن رئيس مجلس بلدة المطلة شمال الأراضي المحتلة قوله "إن حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال، ويبدو أنها لا تهتم بها أبداً". وأَضاف: "أكثر من 190 منزلا تضررت بسبب الصواريخ، وهي تشكل نحو 35 بالمئة من منازل البلدة". وتابع، "صواريخ حزب الله أدت إلى دمار كبير في البنية التحتية والشوارع وشبكة الكهرباء ومساحات زراعية، حيث وصلت الحرائق التي اندلعت جراء الصواريخ إلى منازل عدة في البلدة".



الاستعداد لهجوم واسع

وفي وقت سابق، نقلت القناة الإسرائيلية، عن مصادر قولها إن "قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان"، مبينة أن "الجبهة الشمالية تنتظر قرار القيادة السياسية حول الأمر". وقالت المصادر إن "إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالشمال، ونجاح المساعي متعلق بحزب الله". وذكرت القناة، أن "القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز على أهداف من شأنها أن تقلل قدرات حزب الله الهجومية"، مبينة أن "الاهتمام العسكري في هذه المرحلة ينصب نحو الشمال، أي إنهاء العملية في رفح في أقرب وقت من أجل الانتقال إلى جبهة لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي أوصى الحكومة بهذا الموقف".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الحرب القادمة ضد لبنان، يجب ألا تكون موجهة ضدّ "حزب الله" فقط، بل ضدّ الكيان اللبناني ككل، أي الدولة هناك. ويقول التقرير:"الهجوم الإسرائيلي يجب أن يبدأ بشكل واسع في شمال لبنان والعاصمة بيروت، وفي الوقت نفسه يضرب مستودعات الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ المعروفة للمخابرات الإسرائيلية، وعندها فقط يهاجم مواقع حزب الله والقرى الشيعية في جنوب لبنان. لا شك أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتضرر بشدة في هذه الحرب، وسوف تتضرر المستوطنات ومرافق البنية التحتية. ومع ذلك، لا ينبغي مقارنة قوة الدمار في أيدي إسرائيل بالقوة التي في أيدي حزب الله، ومن ليس على استعداد لاستيعابها، فمن الأفضل له أن يحزم أمتعته وينتقل للعيش في دولٍ أخرى."