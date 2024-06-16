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"خطرٌ حقيقيٌ"... تحذيرٌ أمميٌ من "سوء تقدير" على الحدود الجنوبية

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حذر مسؤولان في الأمم المتحدة بلبنان، أمس السبت، من أن "هناك خطرا حقيقيا للغاية من أن يؤدي أي سوء تقدير على الحدود الجنوبية للبنان إلى نشوب صراع أوسع نطاقا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي".
وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ورئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو إنهما "يشعران بقلق عميق" حيال التطورات على حدود لبنان في الآونة الأخيرة.
وأطلق حزب الله الأسبوع الماضي وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة هو الأكبر منذ بدء تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي قبل ثمانية أشهر بالتزامن مع بدء الحرب على غزة.
وقال المسؤولان في بيان مكتوب: "خطر أن يكون هناك سوء تقدير يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع نطاقا حقيقي للغاية".
وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تنهي أعمال القتال على الحدود الجنوبية للبنان.
ويقول حزب الله إنه "لن يوقف إطلاق النار ما لم يتوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".
وواصل حزب الله، أمس السبت، هجماته على مواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، بعد أيام من غارة أدت إلى استشهاد القيادي البارز في حزب الله "أبو طالب".

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