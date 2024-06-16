البزري يؤدي صلاة العيد ويقرأ الفاتحة بوقفة تضامنية عن أرواح شهداء لبنان وفلسطين

أدّى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مع سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صلاة العيد في مسجد الحريري وانتقلا معاً إلى ساحة الشهداء لقراءة الفاتحة والمشاركة بوقفة تضامنية بحضور عدد من العلماء والفعاليات والقوى السياسية.

وتوجه البزري بالمعايدة الى جميع المواطنين مؤكداً على أننا تحتفل بعيد الأضحى المبارك في ظل ظروفٍ صعبة واستثنائية نتيجة لما يحدث من عدوانٍ إسرائيلي واسع على أهلنا في غزة والضفة الغربية والإعتداءات المتكررة على جنوبنا الحبيب. كما أشار إلى أن الأزمة السياسية – المعيشية التي طال أمدها بسبب الفراغ الرئاسي وتعطّل مؤسسات الدولة وإداراتها انعكست سلباً على المواطنين وواقعهم المعيشي والإقتصادي، وزادت من حجم الضائقة المعيشية والحياتية التي يُعاني منها المواطنون.

وختم البزري متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعودة سالمة.