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بدعوة من المفتي سوسان.. وقفة تضامنية في صيدا نصرة لغزة وجنوب لبنان

صيدا اون لاين

بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ، نفذت بعد صلاة عيد الأضحى في ساحة الشهداء في المدينة وقفة تضامنية مع غزة وجنوب لبنان بمشاركة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري والشيخ ماهر حمود ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود ومنسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو ومسؤول العلاقات السياسية لحركة حماس في منطقة صيدا الدكتور  أيمن شناعة ولفيف من المشايخ وجمع من المواطنين .

وكانت كلمة مقتضبة للمفتي سوسان قال فيها" ان هذه الوقفة التضامنية هي لنصرة لفلسطين ولقراءة الفاتحة لأرواح الشهداء والدعاء الى الله تعالى من أجل أن يشفي الجرحى وأن ينصر أهلنا في فلسطين وفي جنوب لبنان على هذا العدو الإسرائيلي الغاشم . كل عام وأنتم بخير ونسأل الله تعالى أياماً أفضل مليئة بالعزة والكرامة والنصر".

بعد ذلك قرأ المشاركون الفاتحة لأرواح شهداء المدينة والجنوب وغزة .

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