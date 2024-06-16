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الأردن تعلن وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين!

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، ارتفاع عدد الأردنيين الذين فارقوا الحياة أثناء أدائهم مناسك الحج، إلى 14، في حين بلغ عدد المفقودين 17.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف، "كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين".
وأوضح القضاة، أن "الحجاج المتوفين والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".

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