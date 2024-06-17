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تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة الهويّة تعرّضت لحادث صدم على أوتوستراد البوار، هل من يَعرف عنها شيئًا؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:
بتاريخ 14-06-2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على أوتوستراد البوار – المسلك الغربي، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى مركز كسروان الطبي.

علمًا أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، متوسطة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، عيناها بنّيّتان، شعرها كستنائي اللون أملس وطويل، لديها وشم قلب باللون الأحمر بداخله وردة على يدها اليسرى أسفل المعصم.  

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة.

 

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