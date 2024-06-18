جمعية زهرة التوليب الخيرية توزّع أضاحي العيد

قامت جمعية زهرة التوليب الخيرية بتوزيع أضاحي العيد وذلك ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحضور وإشراف رئيسة الجمعية صفاء حميد صالح، الشيخ الدكتور محمد ضاهر، عدد من أعضاء الجمعية وفريق المتطوعين، حيث استفاد من الحملة أكثر من 600 عائلة من صيدا والجوار والمخيمات الفلسطينية وبعض العائلات في قرى جنوب لبنان، حيث تضمنت الحصة لحوم، بصل، خبز وملح.

بداية رحبت رئيسة الجمعية بالعائلات وأكدت لهم بأن الجمعية ستكون دائماً إلى جانبهم تحت شعار "لن نتوقف عن فعل الخير لأنكم تستحقون ذلك"، ثم تحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاهر عن فضل أضحية العيد وثوابها، كما أثنى على جهود الجمعية ومبادراتها للتخفيف من معاناة العائلات المتعففة والمحتاجة.

وكانت جمعية زهرة التوليب الخيرية قد أطلقت حملة أضاحي العيد للعام ( 1445هـ / 2024 م) تحت عنوان "أضحيتك أجر وفرحة" والتي من خلالها ساهم أصحاب الأيادي البيضاء بتأمين ثمن الأضاحي التي تم تنفيذها وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي.