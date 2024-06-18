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لبنان

شعبة المعلومات تُلقي القبض على سارق محترف نفّذ عمليّتين، إحداها كانت بواسطة الكسر والخلع

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 7-5-2024، أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ ٥٠٠٠ دولار أميركي، من داخل شركة في محلّة الحازمية. وبالتّاريخ ذاته، ادعى مواطن ضد مجهول بجرم محاولة سرقة من داخل منزله في محلّة جسر الباشا – الحازمية.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها في موقعي حصول السّرقة ومحاولة السّرقة، حيث تبيّن أن منفذ العمليتَين هو الشخص ذاته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّته، وهو المدعو:

م. د. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)، مقيم في بلدة دير قوبل، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة.
بتاريخ 27-5-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في دير قوبل، وضبطت بحوزته سكينًا "ست طقات".

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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