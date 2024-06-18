جولة تفقدية لـ د. بديع على مرافق ومشاريع وأعمال تواكبها بلدية صيدا عشية إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك

عشية إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك ، جال رئيس بلدية صيدا د. حازم خضر بديع على عدد من المرافق والمشاريع والأعمال التي تواكبها البلدية في المدينة، حيث رافقته في الجولة دورية من الشرطة البلدية.

المحطة الأولى كانت في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية حيث تقام فعاليات مهرجان صيف صيدا في يومه الثالث . واستمع الرئيس بديع من الفنان مازن المعضم (وهو أحد منظمي المهرجان مع السيدة ثريا البابا) على تقييم سريع لسير المهرجان والإقبال الذي يشهده .

بعد ذلك تفقد د. بديع المسبح الشعبي والتقى عددا من المشرفين فيه، واطلع على الإحتياجات والنواقص ، ولا سيما الحاجة لتأمين عدد كاف من المنقذين البحريين.

ثم جال د. بديع على الكورنيش البحري واطلع على كيفية إستخدام الرصيف من قبل أصحاب المقاهي ووضع الكراسي المنتشرة فيه بجانب الحاجز المعدني، وأيضا على شاطىء البحر، والتأكد من الإلتزام بالحفاظ على النظافة التي كان وضعها مقبولا ، وأيضا ضمان إستخدام الرصيف من قبل المواطنين للتنزه مع عائلاتهم بحرية.

كما تفقد د. بديع الأعمال الجارية من قبل البلدية في لصيانة عبارة ومجرور القملة مقابل مسجد الزعتري، والتي لا تزال تحتاج لعدة أيام من العمل لوقف تسرب وانسياب المياه الآسنة إلى البحر.

ثم كانت جولة على محيط قلعة صيدا البحرية والمدخل إلى سوق صيدا من جهة البحر، والتأكد من عدم إشغال الرصيف خلافا لقرار البلدية، ولا سيما ضمان حرية المرور مقابل فلافل أبورامي بديع ومحال أبو العبد.

والمحطة الأخيرة كانت في تفقد ساحة الشهداء (التي تضم رفات أكثر من 1000 شهيد وشهيدة من ضحايا الإجتياح الإسرائيلي)، حيث عاين د بديع تقدم الأشغال الجارية من قبل جمعية أعمالنا برئاسة القنصل د. حامد أبوظهر، والتي تكفلت بإعادة تأهيل وصيانة الساحة وإظهارها برونق يليق برمزية هذا المعلم الوطني.

وأكد د. بديع في ختام الجولة أنها كانت ضرورية وهامة من أجل الإطلاع شخصيا وعن كثب، على الأعمال والمرافق وإجراء تقييم لما تم إنجازه والإحتياجات الضرورية، وما يمكن أن يحسن أوضاع وأعمال هذه المرافق والمشاريع المتابعة من قبل البلدية، واتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير الأعمال البلدية بما يخدم مصلحة صيدا وأهلها والمقيمين فيها.