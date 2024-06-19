المرحلة الثالثة من حرب غزة.. هكذا تتحضر إسرائيل لها

ذكر موقع "عربي 21" أن صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إنه وبعد انتهاء مرحلة رفح، فإن القرار المتوقع أن يتخذه المستوى السياسي في إسرائيل هو الانتقال إلى المرحلة ج، أو المرحلة الثالثة من القتال".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع، قوله إن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية، وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن قواته بدأت مرحلة حرب أقل كثافة على صعيد العمليات البرية.

كما شابهت تصريحات هاغاري، حديث وزير الدفاع يوآف غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي قال فيها إن الجيش "بصدد الانتقال من المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة".

وأوضحت معاريف، أنه وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هناك تغييرا في موقف المستوى السياسي من السلطة الفلسطينية كعامل قادر على القيام بدور فعال في إدارة غزة، بل على العكس من ذلك وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وبدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني بمناقشة حزمة "الإجراءات العقابية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص الذي يروج لهذه الحزمة من الإجراءات هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث عرض يوم الأحد على الحكومة السياسية خيارات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، إلى جانب إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وأعلن سموتريتش أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء، يأتي على خلفية محاولة السلطة الفلسطينية حشد الدعم في العالم للتحرك ضد إسرائيل في المحافل القانونية، وتحقيق اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.