تعليقٌ مصريٌ على فيديو "الهدهد": رسالة ردع من الحزب لإسرائيل

علق الخبير الإستراتيجي المصري اللواء سمير فرج على الاستطلاع الجوي لحزب الله لمناطق في شمال فلسطين المحتلة التي وثقتها مسيرات القوة الجوية التابعة للحزب.

وقال اللواء سمير فرج إن "تصوير الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله عالي الجودة ما يدل على أن الحزب يمتلك طائرات استطلاع على أعلى درجة من الدقة والكفاءة في الحصول على المعلومات".

وأضاف، "المقاطع المصورة من قبل المسيرات واضحة واستطاعت كشف المواقع العسكرية الإسرائيلية والصواريخ والقوارب الصاروخية الموجودة في ميناء حيفا بدقة بالغة".

وأشار فرج إلى أن "هذا الفيديو في مثل هذا التوقيت يمثل رسالة ردع إلى إسرائيل يقول من خلالها حزب الله لتل أبيب إن جميع أهدافكم الإستراتيجية لدينا ونحن قادرين على الوصول إليها في أي وقت، لقد وصلنا لها بالتصوير ونستطيع الوصول إليها بالضرب والاستهداف".

وأوضح أن "هناك رسالة أخرى مبطنة داخل الفيديو وهي رصد ميناء حيفا على وجه الخصوص"، لافتا إلى أن "هذا الميناء يمثل أهم منفذ بحري لدى تل أبيب ويعتبر واحدا من أهم المناطق الإستراتيجية داخل إسرائيل".

وصرح فرج بأن "الرسالة مفادها سنضرب ميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط"ـ مشيرا في السياق إلى أن "ميناء إيلات يواجه مشاكل كبيرة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما سيمثل أزمة كبيرة للغاية بالنسبة إلى إسرائيل".

وتابع قائلا: "هذه رسالة ردع معنوي يريد حزب الله من خلالها التأكيد للإسرائيليين على أن لديه القدرة والقوة على ضربه في مناطق استراتيجية لكنه لا يستخدمها حتى الآن".

وذكر الخبير الإستراتيجي أن "قناة "12" الإسرائيلية بثت مقطع الفيديو ما سيمثل رسالة تخويف وضغط داخل الشارع الإسرائيلي ما سيصعب على السلطات في تل أبيب اتخاذ أي قرار ضد حزب الله".

وشدد فرج على أن "حزب الله لم يستخدم حتى الآن سوى 10% من قوته العسكرية في عملياته ضد إسرائيل"، مؤكدا أن "تل أبيب ستفكر مرة واثنين وثلاثة في شن حرب كبرى ضد حزب الله".

وأكد أن "الموضوع ليس بالسهل أو الهين لأن حزب الله ليس محاصرا مثل حركة حماس في قطاع غزة كما أن الإسرائيليين يدركون بالفعل مدى قوة الحزب العسكرية".

والثلاثاء 18 حزيران نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال فلسطين المحتلة عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة للحزب.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت مشاهد جوية لمدينة حيفا تظهر مجمع الصناعات العسكرية شركة "رفائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، ميناء حيفا المدني، محطة كهرباء حيفا، مطار حيفا، خزانات نفط، ومنشآت بتروكيميائية.

كما وثق "الهدهد" مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5.