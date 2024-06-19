صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

منوعات

وقعت مشادة كلامية مع والدته فقتلها.. وهذا ما فعله بنفسه!

صيدا اون لاين

أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على الانتحار في محافظة المنيا في مصر، وذلك بعد يوم من قتله والدته. الشاب، الذي تبين أنه كان يتعاطى المخدرات، طعن والدته خلال مشادة كلامية في مركز مغاغة شمالي المنيا قبل أن يضع حدا لحياته أسفل عجلات قطار
وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بوقوع حادث مقتل سيدة تبلغ من العمر 59 عاماً على يد ابنها.
وكشفت التحريات أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى المواد المخدرة. وبعد ارتكاب جريمته، ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار، مما أدى إلى وفاته قبل أن تتمكن السلطات من القبض عليه. وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي.

اقرأ أيضا

مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)

"ردود فعل" إسرائيلية على "فيديو الهدهد"

تعليقٌ مصريٌ على فيديو "الهدهد": رسالة ردع من الحزب لإسرائيل

وقعت مشادة كلامية مع والدته فقتلها.. وهذا ما فعله بنفسه!

صيدا ودّعت ابنها الصحافي وليد العلايلي .. والصلح ينعي" وليد الطيبة والمحبة والتضحية والوفاء"

الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الشمالية يصدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان

تم نسخ الرابط