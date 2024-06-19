صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

سرقا مبلغاً ماليّاً من مكان عملهما فأوقفتهما شعبة المعلومات بأقل من 24 ساعة واستعادت المبلغ المسروق

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 9-6-2024، تعرّض مالك محطّة وقود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة لعمليّة سرقة مبلغ مالي من داخل المحطّة، من قِبَل عاملَين لديه، ولاذا بعدها بالفرار، على متن "فان"، إلى جهةٍ مجهولة، وهما:
م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
م. د. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
بنتيجة المتابعة الفوريّة من قِبل شعبة المعلومات، تبيّن أنّ المذكورَين توجّها إلى محلّة الكولا.
فجر تاريخ 10-6-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبأقل من ٢٤ ساعة على حصول السّرقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة من توقيف المشتبه فيهما في "الكولا"، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، وقيمته ۱۰۸۰ دولاراً أميركيًا.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

الامتحانات الرسمية قائمة... الأوضاع الأمنية ليست ذريعة لإلغائها

ردّا على استهداف البرغلية.. سرب من المسيّرات ‏الانقضاضية تستهدف المطلة

بيانٌ توضيحي من المكتب التربوي بشأن الإمتحانات الرسمية!

المبادرات الرئاسية تترنح تباعا والكلمة الأولى والأخيرة للجنوب!

في كأس أمم أوروبا.. رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا

هل استفدتم من صيرفة؟ تحضّروا للضرائب!

تم نسخ الرابط