محاضر ضبط في النبطية بحق مخالفين

استمر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك بجولاتهم التفتيشية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات ومحال اللحوم والخضر والفاكهة في نطاق مدينة النبطية وكفر جوز وبلدات عين قانا والنميرية وبلدة كوكبا قضاء حاصبيا، وذلك على الرغم من الاوضاع الأمنية الصعبة في مدن وقرى وبلدات المحافظة.

وسطروا محضري ضبط في حق صاحب ملحمة وصاحب محل خضر لتخطيهم نسب الارباح في كفرجوز - النبطية، وتم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حقهم والإقفال بالشمع الاحمر، في حال عدم إلتزامهم القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية.