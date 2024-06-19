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محاضر ضبط لمصلحة الاقتصاد في الجنوب بحق معامل ومحال بوظة وعصائر وصاحب مولد كهرباء

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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب  وحرروا ثلاثة محاضر ضبط بحق معامل ومحال البوظة والعصائر حيث تم سحب ١٢ عينة للتحليل الجرثومي وبعد صدور النتائج تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة لناحية وجود بكتيريا total coliform - total viable count- staphyloccocus وعليه نظم محاضر ضبط بحق المخالفين وطلب منهم توقيف العمل بالاصناف الغير مطابقة ومباشرة تصحيح الخلل خاصة لجهة صيانة فلاتر المياه وغسل وتعقيم الفواكه وفقا للاصول ليصار الى اعادة سحب عينات جديدة وذلك تحت اشراف رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب المهندسة ميساء حدرج.

وفي سياق آخر نظم محضر ضبط بحق صاحب مولد في الصالحية بسبب تقاضي سعر الكيلوط اعلى من السعر الرسمي مع اعطاء ايصالات وهمية للمشتركين.

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