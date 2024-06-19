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إخبارٌ أمام التمييزية ضد الشركة المعبِّئة لمشروب PEPSI COLA في لبنان بسبب تعديل شعارها التجاري

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أفادت مندوبة" الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه، على إثر إقدام شركة S.M.L.C وهي الشركة العصرية اللبنانية للتجارة (معبِّئة مشروب البيبسي كولا في لبنان) على تعديل شعارها التجاري بشكلٍ مشابه لعلم إسرائيل ووضعه فقط على أغطية عبواتها، وإبقاء شعارها القديم على العبوة في ذات الوقت، وطرحها بشكلٍ مفاجئ في الأسواق اللبنانية منذ ثلاثة أيام،
تقدّمَ المحامي محمد زياد جعفيل صباح اليوم الأربعاء الموافق فيه 19/6/2024 بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت طالباً وقف تداول هذا الشعار التجاري وإلزام الشركة بسحب منتجاتها فوراً من الأسواق، والتحقيق مع ممثلي الشركة وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء الجزائي المختص تمهيداً لإدانتهم بجرائم إثارة الفتن ومحاولات التطبيع وانتهاك قوانين المقاطعة مع العدو الإسرائيلي.

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