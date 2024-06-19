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قوى الامن: توقيف شخص هدّد بإلقاء قنبلة يدويّة بعد أن رفضت إدراة أحد المطاعم إعطاءه خوة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 04-06-2024، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، عن إقدام المدعو:

ع. أ. (من مواليد عام 1983، لبناني)
بتهديد إدارة أحد المطاعم على طريق الميناء - طرابلس، بإلقاء قنبلة يدويّة على المطعم، وذلك على خلفيّة رفضها إعطائه أتاوة (خوّة).

بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة حثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، في خلال أقل من ساعة.

أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.

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