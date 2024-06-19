عودة أبو مرعي وعقيلته من السعودية بعد أداء فريضة الحج

عاد رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي وعقيلته السيدة هويدا من المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج والعمرة لهذا العام 2024.

ونوه أبو مرعي بحسن استقبال الحجاج والتنظيم من قبل السلطات السعودية التي وفرت كافة التسهيلات والخدمات حيث جرت مناسك الحج بسلاسة وفي اجواء من التآخي والتعاون. املا ان يتقبل الله من الحجاج طاعتهم،

وشكر أبو مرعي حملة البهاء للحج والعمرة بادارة الحاج مصطفى البيلاني على اهتمامها الكبير بالحجاج وتأمين الخدمات وكل ما يلزم لتخفيف المشقة عنهم اثناء أداء فريضة الحج ومناسك العمرة.