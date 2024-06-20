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توفيت ليلة زفافها!

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شهد مركز بني مزار في محافظة المنيا جنوب مصر وفاة عروس في ليلة زفافها حيث سقطت جثة هامدة وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

وفوجئ المدعوون خلال حفل زفاف داخل إحدى كنائس المدينة بشعور العروس وتدعى نانسي بضيق شديد، أثناء مراسم الزفاف، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفي الفحص، تبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من العمر، وعقب انتهاء حفلة عرسها داهمتها أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

وقررت النيابة دفن الجثة مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية.

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